какие острова принадлежат сша?
Українська література
какие острова принадлежат сша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маршалловы,Гавайи,Острова Брукса,Острова Прибылова,Марианские,Виргинские,Пуэрто-Рико,Кука острова,Алеутские,Гуам,острова Микронезии
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