запишите по два уравнения реакций в результате которых образуется а)угарный газ б)углекислый газ
Химия
запишите по два уравнения реакций в результате которых образуется а)угарный газ б)углекислый газ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) C + H2O = CO(выделяется) + H2(Встрелочка вверх-выделяется) б) CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2(выделяется)
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