При сгорании 0,5 моль метана выделяется 440 кДж тепла. Составьте термохимическое уравнение реакции горения метана.

Химия
При сгорании 0,5 моль метана выделяется 440 кДж тепла. Составьте термохимическое уравнение реакции горения метана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН4+2О2=СО2+2Н2О При сгорании 1моль мета выделяется 880кДж тепла, пишем термохимич. урванение: СН4+2О2=СО2+2Н2О+880кДж
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