составить со словами предложения!гордиться-гордится,бояться-боятся,прицелиться-прицелится,состояться-состоятся!

Гость: Гость:

Мы должны гордиться своей Родиной. Он гордится своей семьёй. Волков бояться-в лес не ходить. Поросята боятся злого волка. Надо как следует прицелиться, чтобы метко выстрелить. Сейчас она прицелится и поразит мишень. Человек должен состояться в жизни. Соревнования состоятся при любой погоде.