составить со словами предложения!гордиться-гордится,бояться-боятся,прицелиться-прицелится,состояться-состоятся!

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составить со словами предложения!гордиться-гордится,бояться-боятся,прицелиться-прицелится,состояться-состоятся!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы должны гордиться своей Родиной. Он гордится своей семьёй. Волков бояться-в лес не ходить. Поросята боятся злого волка. Надо как следует прицелиться, чтобы метко выстрелить. Сейчас она прицелится и поразит мишень.  Человек должен состояться в жизни. Соревнования  состоятся при любой погоде.
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