500-400/(x+43)=495 уровнение
Математика
500-400/(x+43)=495 уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-400/(х+43)=495-500 -400/(х+43)=-5 400=5*(х+43) х+43=400/5 х+43=80 х=80-43 х=37
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