вставить пропущенную букву Мы подруж...мся за лето.
Русский язык
вставить пропущенную букву Мы подруж...мся за лето.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подружимся (буква "и")
Гость:
правильный вариант: Мы подружимся за лето. правило: дружить - 2 спряжение так как оканчивается на -ить.поэтому в окончании ставим буву "и"
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