1)Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур приготовили раствор из 8 г сульфата меди(2) и 492 г воды.Вычислите массовую долю(в процентах)соли в приготовленном растворе. 2)К раствору массой 60 г с массовой долей соды...

Химия

1)Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур приготовили раствор из 8 г сульфата меди(2) и 492 г воды.Вычислите массовую долю(в процентах)соли в приготовленном растворе. 2)К раствору массой 60 г с массовой долей соды 20% добавили 20 г воды.Вычислите массовую долю(в процентах) соды в полученном растворе.

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