1)Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур приготовили раствор из 8 г сульфата меди(2) и 492 г воды.Вычислите массовую долю(в процентах)соли в приготовленном растворе. 2)К раствору массой 60 г с массовой долей соды...
Химия
1)Для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур приготовили раствор из 8 г сульфата меди(2) и 492 г воды.Вычислите массовую долю(в процентах)соли в приготовленном растворе. 2)К раствору массой 60 г с массовой долей соды 20% добавили 20 г воды.Вычислите массовую долю(в процентах) соды в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мас доля= (m в-ва/mр-ра)*100% Мас доля=(8/(8+492))*100%=1,6% 2) 60*0,2=12г Мас доля=(12/(60+20))*100%=15% В правильности решения задач уверенна на 100%
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