С2H4+Br2= больше C2H4Br2 как называется получившееся вещество и почему?
Химия
С2H4+Br2= больше C2H4Br2 как называется получившееся вещество и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 1,2-дибромэтан. Т.к. шла реакция присоединения брома по месту разрыва П(пи)связи в молекуле этилена
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