Написать по 2 предложения на каждый тип подчинения, из художественной литкратуры: 1) Однородный тип подчинения 2)Последовательный вид подчинения 3)Параллельное подчинение
Русский язык
Написать по 2 предложения на каждый тип подчинения, из художественной литкратуры: 1) Однородный тип подчинения 2)Последовательный вид подчинения 3)Параллельное подчинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однородный т.п: [Отец с жаром и подробно рассказал мне], (сколько водится птицы и рыбы), сколько родится всяких ягод),(какие чудесные растут леса). Последовательный т.п:[Пойми], (что если бы ты писал так рассказы), (как пишешь письма), (то давно бы уже был великим человеком). Параллельный т.п: И вдруг, на гребне этого холма, в той точке, (где как бы кончалась езженая дорога), [возникло темное пятно ], (которое быстро стало вытягиваться навстречу в виде узкой темной ленточки).
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