Пословица. Он и усом не ведет. О ком так говорят?
Русский язык
Пословица. Он и усом не ведет. О ком так говорят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более традиционная форма этой пословицы "и в ус не дует". Так говорят о бездельниках, о беспечных людях. Например: 1) На носу важный экзамен, а он в ус не дует. 2) Дед, дома есть нечего, а ты в ус не дуешь!
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