Составь схемы предложений. Корабль вышел в море. Дул сильный ветер . В тумане скрылся родной город.
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Составь схемы предложений. Корабль вышел в море. Дул сильный ветер . В тумане скрылся родной город.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корабль вышел в море. [ - =]. Дул сильный ветер . [= -]. В тумане скрылся родной город. [= -].
Гость:
Корабль вышел в море. (__ = _ ._) подл. сказ. обст. Дул сильный ветер.( = волн.линия __) сказ опред. подл. В тумане скрылся родной город. (обст. сказ. опред. подл.__ .__ = волн.линия ___)
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