треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1 BD и B1D1 -медианы причем AD в 3 раза больше A1D1 Найдите отношения периметров треугольников
Геометрия
треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1 BD и B1D1 -медианы причем AD в 3 раза больше A1D1 Найдите отношения периметров треугольников
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Гость:
Тут все очень просто 1 к 3.
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