Читая стихотворение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы», критик И.Л. Сельвинский усмотрел фактическую ошибку. Какую? И, стан худощавый к луке наклоня, Араб горячил вороного коня.
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Читая стихотворение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы», критик И.Л. Сельвинский усмотрел фактическую ошибку. Какую? И, стан худощавый к луке наклоня, Араб горячил вороного коня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело в том, что и по словам И.Л.Сельвинского да и в реальности ни один араб не садился на вороеого коня.
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