Запишите уравнения электролитической диссоциации веществ а)Гидросксид лития б)Карбонат калия в)нитрат бария г)сернистой кислоты д)сульфат хрома(3)
Химия
Запишите уравнения электролитической диссоциации веществ а)Гидросксид лития б)Карбонат калия в)нитрат бария г)сернистой кислоты д)сульфат хрома(3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)LiOH > Li(+) + OH(-) б)CaCO3 > Ca(2+) + CO3(2-) в)Ba(NO3)2 > Ba(2+) + 2NO3 (-) г)H2SO3 > 2H(+) + SO3(2-) д)Cr2(SO4)3 > 2Cr(+3) + 3SO4 (2-)
Гость:
а)LiOH > Li(+) + OH(-) б)CaCO3 > Ca(2+) + CO3(2-) в)Ba(NO3)2 > Ba(2+) + 2NO3 (-) г)H2SO3 > 2H(+) + SO3(2-) д)Cr2(SO4)3 > 2Cr(+3) + 3SO4 (2-)
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