на автобазе 1000 легковых и грузовых машин из них 416 легковых 3/4 груз отправили на уборку сколько ушло на уборку урожая

Математика
на автобазе 1000 легковых и грузовых машин из них 416 легковых 3/4 груз отправили на уборку сколько ушло на уборку урожая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1000 - 416 = 584 грузовых машин 2) 584 : 4 х 3= 438 грузовых машин отправили на уборку урожая.
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