на автобазе 1000 легковых и грузовых машин из них 416 легковых 3/4 груз отправили на уборку сколько ушло на уборку урожая

Математика

на автобазе 1000 легковых и грузовых машин из них 416 легковых 3/4 груз отправили на уборку сколько ушло на уборку урожая

Автор: Гость