(6 ч 32 мин + 18ч 7 мин):17
Математика
(6 ч 32 мин + 18ч 7 мин):17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(392 + 1027):17=87. ответ:87
Гость:
(6ч 32 мин +18 ч 7 мин) : 17 = ( 392 мин + 1087 мин) : 17 = 1479 мин : 17 = 87 мин = 1 час 27 минут
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