Масса коробки конфет и 2-х пакетов урюка равна 550 г. Масса 5 коробок конфет и 3-х пакетов урюка равна 1 кг 700 г. Какова масса коробки конфет? Какова масса пакета урюка? НУЖНО РЕШИТЬ В ВИДЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО УР...
Математика
Масса коробки конфет и 2-х пакетов урюка равна 550 г. Масса 5 коробок конфет и 3-х пакетов урюка равна 1 кг 700 г. Какова масса коробки конфет? Какова масса пакета урюка? НУЖНО РЕШИТЬ В ВИДЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ!!! СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса коробки конфет х, а масса пакета урюка у. Известно что масса коробки конфет и 2-х пакетов урюка равна 550 г, тогда получаем х+2у=550, а масса 5 коробок конфет и 3-х пакетов урюка равна 1 кг 700 г, получаем 5х+3у=1700. Составим систему. х+2у=550 5х+3у=1700 (общую скобку надо))) отсюда х=550-2у, составим уравнение 5(550-2у)+3у=1700 2750-10у+3у=1700 1050=7у у=150 Масса пакета урюка 150гр.Найдем массу корокки конфет 550-2*150=250гр. ОТВЕТ: масса коробки конфет 250гр, масса пакета урюка 150гр.
Гость:
Пусть масса коробки конфет составляет х г, а масса пакета урюка составляет у г, тогда первое условие задачи можно выразить уравнением х+2у=550, а второе: 5х+3у=1700 Решим систему двух уравнений с двумя неизвестными: х+2у=550 5х+3у=1700 х=550-2у 5(550-2у)+3у=1700 2750-10у+3у=1700 -7у=-1050 у=150(г)-масса пакета урюка х=550-2*150=250(г)-масса коробки конфет
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