Помогите написать сочинение на тему "Когда моя мама (сестра, сосед, дедушка и т.д.) училась в школе (начинала работать, воевала, путешествовала, отдыхала в горах и т.п.)" Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Когда моя тётя путешествовала. Моя тетя очень часто путешествует по миру.Ей удалось побывать в Китае,в Англии,в Италии,в Бразилии...Где она только не была!И с каждой поездкой она привозит сувенир. Уменя дома находится коллекция ракушек и камушек.Их так много!Но больше всего из того,что мне привезла тётя мне нравится пятнистая ракушка,которая переливается на солнце.Также у меня есть ещё два любимца-это камушки.Один полосатый,как зебра,а другой ярко голубой,как небо. С каждой поездкой моя тётя привозит новую историю.Она очень живописно описала мне Китай.Ей понравились дружелюбные жители этой интересной страны.Также я люблю слушать о традициях других стран. Я мечтаю также путешествовать,как моя тётя и открывать для себя новые горизонты. (Можно написать ещё о том,что у тебя дома лежит куча фотографмй...И помни сочинение от слова-сочинять)удачи