на склад три машины привезли лук картошку и капусту. Во второй машине было 200 кг овощей при этом лука в 3 раза больше, картошки в 2 раза больше, а капусты в 6 раз больше, чем в первой машине. В третьей машине было 260 кг овоще...

Алгебра

на склад три машины привезли лук картошку и капусту. Во второй машине было 200 кг овощей при этом лука в 3 раза больше, картошки в 2 раза больше, а капусты в 6 раз больше, чем в первой машине. В третьей машине было 260 кг овощей, при этом, по сравнению со второй машиной, лука было столько же, картошки в 2,5 раза больше, капусты на 9 кг меньше. Сколько килограммов картошки было в первой машине?

Автор: Гость