на склад три машины привезли лук картошку и капусту. Во второй машине было 200 кг овощей при этом лука в 3 раза больше, картошки в 2 раза больше, а капусты в 6 раз больше, чем в первой машине. В третьей машине было 260 кг овоще...
Алгебра
на склад три машины привезли лук картошку и капусту. Во второй машине было 200 кг овощей при этом лука в 3 раза больше, картошки в 2 раза больше, а капусты в 6 раз больше, чем в первой машине. В третьей машине было 260 кг овощей, при этом, по сравнению со второй машиной, лука было столько же, картошки в 2,5 раза больше, капусты на 9 кг меньше. Сколько килограммов картошки было в первой машине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на первой машине было: лука х кг, картошки - у кг, капусты - zкг.Тогда на 2 машине овощей (3х+2у+6z)кг, а а на 3 машине (3х+5у+6Z-9) кг овощей. 3х+2у+6z=200 3х+2у+6z=200 3х+2у+6z=200 3х+2у+6z=200 3х+5у+(6Z-9)=260 -зу+9=-60 3у=69 у=23 Ответ 23 кг картофеля на первой машине
Гость:
Пусть в первой машине: х кг - лук, у кг - картошка, а z кг - капуста. Во второй машине: 3х кг - лук, 2у кг - картошка и 6z кг - капуста. Тогда в третьей машине: 3х кг - лук, 2у*2,5 кг - картошка, 6z -9 кг - капуста. 3х +2у + 6z = 200 - вторая машина 3х + 5у + 6z -9 = 260 - третья машина 3х + 2у + 6z +60 = 3х + 5у + 6z -9 60 +9 = 3х - 3х + 5у - 2у + 6z - 6z 69 = 3у у = 69/3 у = 23 (кг) картошки в первой машине Ответ: 23 кг картошки было в первой машине.
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