Запишите синонимы в две колонки:в первую-заимствованные слова,а во вторую-исконно русские. Перерыв-антракт,аккуратный-точный,недочёт-дефект,эгоизм-себялюбие,лингвистика-языковедение,языкознание.

Русский язык

Запишите синонимы в две колонки:в первую-заимствованные слова,а во вторую-исконно русские. Перерыв-антракт,аккуратный-точный,недочёт-дефект,эгоизм-себялюбие,лингвистика-языковедение,языкознание.

Автор: Гость