Запишите синонимы в две колонки:в первую-заимствованные слова,а во вторую-исконно русские. Перерыв-антракт,аккуратный-точный,недочёт-дефект,эгоизм-себялюбие,лингвистика-языковедение,языкознание.
Русский язык
Запишите синонимы в две колонки:в первую-заимствованные слова,а во вторую-исконно русские. Перерыв-антракт,аккуратный-точный,недочёт-дефект,эгоизм-себялюбие,лингвистика-языковедение,языкознание.
Ответ(ы) на вопрос:
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Антракт-перерыв, аккуратный-точный, дефект-недочёт, эгоизм-себялюбие, лингвистика-языковедение,языкознание. Выделенные слова - исконно русские.
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