Напишите формулы одноосновных карбоновых кислот с неразветвлённой углеродной цепью, которые являются изомерами для сложных эфиров: а) пропиловый эфир муравьиной кислоты б) метиловый эфир валериановой кислоты
Химия
Напишите формулы одноосновных карбоновых кислот с неразветвлённой углеродной цепью, которые являются изомерами для сложных эфиров: а) пропиловый эфир муравьиной кислоты б) метиловый эфир валериановой кислоты
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С3Н7СООН-бутановая(масляная )кислота С5Н11СООН-гексановая кислота
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