Напишите формулы одноосновных карбоновых кислот с неразветвлённой углеродной цепью, которые являются изомерами для сложных эфиров: а) пропиловый эфир муравьиной кислоты б) метиловый эфир валериановой кислоты

Химия

Напишите формулы одноосновных карбоновых кислот с неразветвлённой углеродной цепью, которые являются изомерами для сложных эфиров: а) пропиловый эфир муравьиной кислоты б) метиловый эфир валериановой кислоты

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