составить 5 предложений на тему весна
Русский язык
составить 5 предложений на тему весна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побежали ручьи. Распустились почки на деревьях. Солнышко поднялось выше. Растаяли сугробы. Пахнет черемухой.
Гость:
весна. Весенняя пора. Любовь к разноцветным листьям. Как буто весна разговаривает со мной. Со своими шелестящими листьями!
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