общая масса трех гранитов 156 кг, красный на 18 кг тяжелее серого, серый на 15 кг легче белого. сколько весит каждый гранит?

Математика

общая масса трех гранитов 156 кг, красный на 18 кг тяжелее серого, серый на 15 кг легче белого. сколько весит каждый гранит?

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