общая масса трех гранитов 156 кг, красный на 18 кг тяжелее серого, серый на 15 кг легче белого. сколько весит каждый гранит?
Математика
общая масса трех гранитов 156 кг, красный на 18 кг тяжелее серого, серый на 15 кг легче белого. сколько весит каждый гранит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+18+х+15=156 3х=156-18-15 3х=123 х=41 кг масса красного куска гранита 41+18 = 59 кг масса серого куска гранита 41 + 15 = 56 кг масса белого куска гранита
Гость:
Пусть х - серый гранит Х+18 - вес красного Х+15 вес белого гранита х+х+18+х+15=156 3х=123 кг х=41 кг - серый 41+18=59 кг - красный 41+15=56 кг - белый
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