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3xy=1 6x+y=3 Выразим из второго уравнения х, апервое уравнение перепишем: 3xy=1 у=3-6х Теперь подставим вместо у в первое уравнение 3-6х: 3х(3-6х)=1 у=3-6х Раскроем скобки у первого уравнения, второе уравнение переписываем: 9х-18х²=1 у=3-6х Если 1 перенести влево, то у нас получится квадратное уравнение (я его сразу записала в стандртном виде), второе уравнение снова переписываем: 18х²-9х+1=0 у=3-6х Теперь отдельно решим первое уравнеие: 18х²-9х+1=0 a=18, b=-9, c=1 D=b²-4ac D=(-9)²-4·18·1=81-72=9=3² x₁=((-b)+√D)/2a x₁=(9+3)/2·18=12/36=[latex]\frac{1}{3}[/latex] x₂=((-b)-√D)/2a x₂=(9-3)/2·18=[latex]\frac{1}{6}[/latex] Получается 2 случая (чтобы узнать значение у, нужно подставить значение х в любое из уравнений): 1) x₁=[latex]\frac{1}{3}[/latex] у₁=1 2) x₂=[latex]\frac{1}{6}[/latex] у₂=2 Ответ: [latex](\frac{1}{3};1), (\frac{1}{6};2)[/latex]