текст-мiркування"Перша Вчителька"
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текст-мiркування"Перша Вчителька"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Професiя вчителя-дуже важка i вiдповiдальна! Добра, справедлива ,уважна-такою я бачу свою першу вчительку. На ii уроки я завжди ходжу з радiстю.На них можна дiзнатися багато цiкавого.Моя вчителька не тiль вчить нас грамотно писати,мислити,а бачити красу у кожному явищi природи, у творах мистецтва i лiтератри. Отже, я дуже люблю i поважаю мою першу вчительку!
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