текст-мiркування"Перша Вчителька"

Гость: Гость:

Професiя вчителя-дуже важка i вiдповiдальна! Добра, справедлива ,уважна-такою я бачу свою першу вчительку. На ii уроки я завжди ходжу з радiстю.На них можна дiзнатися багато цiкавого.Моя вчителька не тiль вчить нас грамотно писати,мислити,а бачити красу у кожному явищi природи, у творах мистецтва i лiтератри. Отже, я дуже люблю i поважаю мою першу вчительку!