текст-мiркування"Перша Вчителька"

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текст-мiркування"Перша Вчителька"
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Автор: Гость
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Гость:
  Професiя вчителя-дуже важка i вiдповiдальна!                                                         Добра, справедлива ,уважна-такою я бачу свою першу вчительку. На ii уроки я завжди ходжу з радiстю.На них можна дiзнатися багато цiкавого.Моя вчителька не тiль вчить нас грамотно писати,мислити,а бачити красу у кожному явищi природи, у творах мистецтва i лiтератри.                                                                                        Отже, я дуже люблю i поважаю мою першу вчительку!
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