:один из углов в прямоугольном треугольнике равен 60 градусов,а сумма гипотенузы и меньшего из катетов равна 6,4 см.найдите гипотинузу треугольника)
Геометрия
:один из углов в прямоугольном треугольнике равен 60 градусов,а сумма гипотенузы и меньшего из катетов равна 6,4 см.найдите гипотинузу треугольника)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меньший катет противолежит углу 30 градусов. Следовательно, он равен половине гипотенузы. Обозначим этот катет х. Гипотенуза тогда будет 2х. Их сумма 6,4 2х+х=3х 3х=6,4 х=6,4:3 2х=2*6,4:3 =12,8:3 -------------------- Проверка: 6,4:3 +12,8:3 =6,4 Проверьте, правильно ли дана сумма катета и гипотенузы. Может, она равна 6,3?
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