Особенностью ужа является черная окраска туловища.По бокам головы -два ярких оранжевых или желтых пятна. Длина не превышает 130 сантиметров.Уж не...

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Особенностью ужа является черная окраска туловища.По бокам головы -два ярких оранжевых или желтых пятна. Длина не превышает 130 сантиметров.Уж не...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неядовитой змеёй южной полосы является обыкновенный уж. Может достигать в длину 2 м. При встрече с человеком стремится незаметно ускользнуть, но может попытаться отпугнуть, поднимая переднюю часть тела, шипя и делая выпады в сторону нападающего. Если он всё – таки оказывается в руках, то выпускает зловонную жидкость, если и это не помогает, то уж притворяется мёртвым.
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