Хорда окружности удалена от центра на расстояние h. В каждый из сегментов, стягиваемых хордой, вписан квадрат так, что две соседние вершины квадрата лежат на дуге, две другие-на хорде. Чему равна разность длин сторон квадрата?
Геометрия
Хорда окружности удалена от центра на расстояние h. В каждый из сегментов, стягиваемых хордой, вписан квадрат так, что две соседние вершины квадрата лежат на дуге, две другие-на хорде. Чему равна разность длин сторон квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a - сторона квадрата, вписанного в малый сегмент, b - в большой. (a/2)^2 + (a + h)^2 = R^2; (b/2)^2 + (b - h)^2 = R^2; 5*a^2/4 + 2*a*h + h^2 = R^2; 5*b^2/4 - 2*b*h + h^2 = R^2; a^2 + (8/5)h*a - (R^2 - h^2) = 0; b^2 - (8/5)h*b - (R^2 - h^2) = 0 a = -(4/5)*h + корень(((4/5)*h)^2 + (R^2 - h^2)); (отрицательный отброшен) b = (4/5)*h + корень(((4/5)*h)^2 + (R^2 - h^2)); (отрицательный отброшен) b - a = (8/5)*h; Возможно, это можно как то увидеть с помощью чисто геометрического построения, но я не нашел ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
:один из углов в прямоугольном треугольнике равен 60 градусов,а сумма гипотенузы и меньшего из катетов равна 6,4 см.найдите гипотинузу треугольника)
Русский язык
Особенностью ужа является черная окраска туловища.По бокам головы -два ярких оранжевых или желтых пятна. Длина не превышает 130 сантиметров.Уж не...
Химия
Қазақ тiлi