Хорда окружности удалена от центра на расстояние h. В каждый из сегментов, стягиваемых хордой, вписан квадрат так, что две соседние вершины квадрата лежат на дуге, две другие-на хорде. Чему равна разность длин сторон квадрата?

Геометрия
Хорда окружности удалена от центра на расстояние h. В каждый из сегментов, стягиваемых хордой, вписан квадрат так, что две соседние вершины квадрата лежат на дуге, две другие-на хорде. Чему равна разность длин сторон квадрата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a - сторона квадрата, вписанного в малый сегмент, b - в большой. (a/2)^2 + (a + h)^2 = R^2;             (b/2)^2 + (b - h)^2 = R^2; 5*a^2/4 + 2*a*h + h^2 = R^2;         5*b^2/4 - 2*b*h + h^2 = R^2; a^2 + (8/5)h*a - (R^2 - h^2) = 0;    b^2 - (8/5)h*b - (R^2 - h^2) = 0 a = -(4/5)*h + корень(((4/5)*h)^2 + (R^2 - h^2)); (отрицательный отброшен) b =  (4/5)*h + корень(((4/5)*h)^2 + (R^2 - h^2)); (отрицательный отброшен) b - a = (8/5)*h;   Возможно, это можно как то увидеть с помощью чисто геометрического построения, но я не нашел ...   
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