помогите пожалуйста! Два насоса различной мощности, работая вместе, наполняют бассейн за четыре часа. Для наполнения бассейна наполовину первому насосу требуется времени на четыре часа больше, чем второму насосу для наполнения ...
Алгебра
помогите пожалуйста! Два насоса различной мощности, работая вместе, наполняют бассейн за четыре часа. Для наполнения бассейна наполовину первому насосу требуется времени на четыре часа больше, чем второму насосу для наполнения бассейна на три четверти. За какое время может наполнить бассейн каждый из насосов в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ч - может наполнить бассейн первый бсассейн, у ч - может наполнить бассейн второй бсассейн, 1/х - мощность первого насоса, 1/у - мощность второго насоса. 1/х+1/у=1/4, ½х-¾у=4; 4x+4y=xy, 2x-3y=16; x=8+3/2 y, 4(8-3/2 y)-4y=(8-3/2 y)y, 3/2y^2-2y-32=0, 3y^2-4y-64=0, D1=196, y1=-4<0, y2=5⅓, x=8+3/2 * 16/3=16
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