составить предложения со словом ретивый
Русский язык
составить предложения со словом ретивый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ретивый конь взметнулся и ускакал прочь.
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