найти производную 4x/11x^2
Алгебра
найти производную 4x/11x^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
производная 4х/11х^2= 4*11x^2-4*22x/(11x)^2=44x^2-88x^2/121x^4=-44/121x^2
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