найти производную 4x/11x^2

Алгебра
найти производную 4x/11x^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
производная    4х/11х^2=  4*11x^2-4*22x/(11x)^2=44x^2-88x^2/121x^4=-44/121x^2
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