ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что составляет 3,4 длинны и 5,4 высоты. Найдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых

Математика

ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что составляет 3,4 длинны и 5,4 высоты. Найдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых

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