ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что составляет 3,4 длинны и 5,4 высоты. Найдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых
Математика
ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что составляет 3,4 длинны и 5,4 высоты. Найдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7.2:3*4=9.6см-длина. 2)7.2:5*4=5.76см-высота. 3)7.2*9.6*5.76=398.1312куб.см=398куб.см-объём. ОТВЕТ: 398 КУБ.СМ.
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