Маше 7 лет, а ее брат Юра на 10 лет старше. Сколько лет Юре? Сколько лет будет Маше и Юре через 1 год?

Гость: Гость:

Маше: 7 лет Юра (на 10 лет старше Маши): 7 + 10 = 17 (Юре 17 лет) Через 1 год: Маше: 7 + 1 = 8 лет будет Маше через 1 год Юре: 17 + 1 = 18 лет будет Юре через 1 год