Маше 7 лет, а ее брат Юра на 10 лет старше. Сколько лет Юре? Сколько лет будет Маше и Юре через 1 год?
Математика
Маше 7 лет, а ее брат Юра на 10 лет старше. Сколько лет Юре? Сколько лет будет Маше и Юре через 1 год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маше: 7 лет Юра (на 10 лет старше Маши): 7 + 10 = 17 (Юре 17 лет) Через 1 год: Маше: 7 + 1 = 8 лет будет Маше через 1 год Юре: 17 + 1 = 18 лет будет Юре через 1 год
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Если каждое ребро куба уменьшить на 2, то площадь его поверхности уменьшается на 48. Найдите ребро куба.
Русский язык
Алгебра
Русский язык
мне нужно распределить по склонениям (1 склонение,2склонение,3склонения, несклоняемые) пони,кони,разбойник,следы,бегемот,порошок,кенгуру, баобаб, о...