составьте рассказ об условиях жизни любого животного
Биология
составьте рассказ об условиях жизни любого животного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
орел літае дуже високо і його очі бачать все і він найсильніший серед птахів.він комить своіх діточок рибами та жабками.орел бачить мішень здалекка.
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