составьте рассказ об условиях жизни любого животного

Биология
составьте рассказ об условиях жизни любого животного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
орел літае дуже високо і його очі бачать все і він найсильніший серед птахів.він комить своіх діточок рибами та жабками.орел бачить мішень здалекка. 
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