разбойники джим и бук пробежали по 960 м каждый,убегая от Пеппи.Джим был в пути 3 мин, а Бук 4 мин.Чья сторона движения была больше и на сколько?
Математика
разбойники джим и бук пробежали по 960 м каждый,убегая от Пеппи.Джим был в пути 3 мин, а Бук 4 мин.Чья сторона движения была больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 960 : 3 =320 м/мин скорость Джима 2) 960 : 4 = 240 м / мин скорость Пеппи 3) 320 - 240 =на 80 м/мин сторона движения Джима больше,Пеппи.
Гость:
В условии задачи ошибка: не СТОРОНА, а СКОРОСТЬ. Чья скорость движения была больше и на сколько? РЕШЕНИЕ: скорость находится по формуле V = S:t 1) найдем скорость движения Джима Vд = 960:3 = 320 м/мин 2) найдем скорость движения Бука Vб = 960:4 = 240 м/мин 3) сравним скорости: 320 > 240, значит у Джима скорость движения больше 320 - 240 = 80 м/мин Ответ: у Джима скорость движения больше на 80 м/мин.
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