разбойники джим и бук пробежали по 960 м каждый,убегая от Пеппи.Джим был в пути 3 мин, а Бук 4 мин.Чья сторона движения была больше и на сколько?

Гость: Гость:

В условии задачи ошибка: не СТОРОНА, а СКОРОСТЬ. Чья скорость движения была больше и на сколько? РЕШЕНИЕ: скорость находится по формуле V = S:t 1) найдем скорость движения Джима Vд = 960:3 = 320 м/мин 2) найдем скорость движения Бука Vб = 960:4 = 240 м/мин 3) сравним скорости: 320 > 240, значит у Джима скорость движения больше 320 - 240 = 80 м/мин Ответ: у Джима скорость движения больше на 80 м/мин.