запишите с помощью букв abc распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно вычитания. проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2 используя эти свойства найдите значение выражения 57,48 умн 0,9093+42...
Математика
запишите с помощью букв abc распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно вычитания. проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2 используя эти свойства найдите значение выражения 57,48 умн 0,9093+42,52умн 0,9093
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b)c=ac+bc (a-b)c=ac-bc (6,2+3,8)0,2=6,2*0,2+3,8*0,2=1,24+0,76=2 (6,2-3,8)0,2=6,2*0,2-3,8*0,2=1,24-0,76=0,48 (57,48+42,52)0,9093=57,48*0,9093+42,52*0,9093=52,266564+38,663436=90,93
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
вычислить массу азотной кислоты, которую можно получить из 20,2г нитрата калия при его взаимодействии с конц.серной кислотой, если массовая доля вы...
Математика
ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см, что составляет 3,4 длинны и 5,4 высоты. Найдите объём этого параллелепипеда и округлите ответ до целых
Математика
Маше 7 лет, а ее брат Юра на 10 лет старше. Сколько лет Юре? Сколько лет будет Маше и Юре через 1 год?