запишите с помощью букв abc распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно вычитания. проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2 используя эти свойства найдите значение выражения 57,48 умн 0,9093+42...

Математика

запишите с помощью букв abc распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно вычитания. проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2 используя эти свойства найдите значение выражения 57,48 умн 0,9093+42,52умн 0,9093

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