В большую бочку входит 5 ведер воды а в маленькую в 3 раза меньше.Из каждой бочки взяли по 3 ведра воды.Дополни условие и составь по нему различные выражения.

Математика

В большую бочку входит 5 ведер воды а в маленькую в 3 раза меньше.Из каждой бочки взяли по 3 ведра воды.Дополни условие и составь по нему различные выражения.

Автор: Гость