В большую бочку входит 5 ведер воды а в маленькую в 3 раза меньше.Из каждой бочки взяли по 3 ведра воды.Дополни условие и составь по нему различные выражения.
Математика
В большую бочку входит 5 ведер воды а в маленькую в 3 раза меньше.Из каждой бочки взяли по 3 ведра воды.Дополни условие и составь по нему различные выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*3=15 ведра воды 2)15-3=12 ответ:12
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