масса сушоных яблок составляет 16% массы свежих. сколько надо взять свежих что бы получить 40кг сушоных?

Математика

масса сушоных яблок составляет 16% массы свежих. сколько надо взять свежих что бы получить 40кг сушоных?

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