масса сушоных яблок составляет 16% массы свежих. сколько надо взять свежих что бы получить 40кг сушоных?

Математика
масса сушоных яблок составляет 16% массы свежих. сколько надо взять свежих что бы получить 40кг сушоных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свежие яблоки    -   х   кг  -   100% сушеные яблоки  -  40кг   -    16%   составим пропорцию: Х/40    =   100/16 Х = 40*100/16 Х = 250   Ответ:  надо взять  250 кг  свежих  яблок.
Гость:
1) 40 кг х 100% : 16 % =250 кг сежих яблок
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