масса сушоных яблок составляет 16% массы свежих. сколько надо взять свежих что бы получить 40кг сушоных?
Математика
масса сушоных яблок составляет 16% массы свежих. сколько надо взять свежих что бы получить 40кг сушоных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свежие яблоки - х кг - 100% сушеные яблоки - 40кг - 16% составим пропорцию: Х/40 = 100/16 Х = 40*100/16 Х = 250 Ответ: надо взять 250 кг свежих яблок.
Гость:
1) 40 кг х 100% : 16 % =250 кг сежих яблок
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