найти объём тела погруженного в керасин если на него действует выталкивающая сила 160Н

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Дано: Решение: Fa=160 н Fa=qgV q=0,82 г/см в кубе V=Fa/qg g=10 н/кг V=160 н /0,82 г/см в кубе*10 н/кг=20 м в кубе Найти: Ответ: V=20 м в кубе. V-?