найти объём тела погруженного в керасин если на него действует выталкивающая сила 160Н

Физика
найти объём тела погруженного в керасин если на него действует выталкивающая сила 160Н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                             Решение: Fa=160 н                        Fa=qgV q=0,82 г/см в кубе         V=Fa/qg g=10 н/кг                       V=160 н /0,82 г/см в кубе*10 н/кг=20 м в кубе Найти:                           Ответ: V=20 м в кубе. V-?
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