напишите плиззз стих о Сибири 4-х строчный

Сибирь, земля моя без края, Суровой блещет красотой, Руси любимой дочь родная, С широкой русскою душой. Здесь снежное тайги раздолье, Здесь кедр с сосною говорит, Здесь, среди этого приволья, Остановившись время спит.

Гость: Гость:

Ты, Сибирь, лежишь перед глазами... Только я хотел тебе помочь, Ты сама за счастье вышла замуж, Каторги удачливая дочь. У меня гостят твои морозы, Я с историей твоей знаком... Видите, друзья? Столетий слезы Катятся сибирским ручейком. Сколько мы годов перестрадали, Сколько мы намучились, пока Ручейки улыбок побежали Сквозь тайгу, сквозь души, сквозь века... Михаил Светлов.