Ледокол 3 дняпробивал себе путьво льдах.В первый день он проплыл2/5 всего пути,во второй день-5/8 оставшегося пути,а в третий день-оставшиеся90км.Какой путь проплыл ледокол за 3 дня пути?Сколько километров он проплыл в первый и...
Математика
Ледокол 3 дняпробивал себе путьво льдах.В первый день он проплыл2/5 всего пути,во второй день-5/8 оставшегося пути,а в третий день-оставшиеся90км.Какой путь проплыл ледокол за 3 дня пути?Сколько километров он проплыл в первый и во второй день?
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