В какой природной зоне обитает черепаха?: В зоне тундр;В зоне лесов; В зоне степей; В зоне пустынь . Подскажите пожалуйста!:)

Биология

В какой природной зоне обитает черепаха?: В зоне тундр;В зоне лесов; В зоне степей; В зоне пустынь . Подскажите пожалуйста!:)

Автор: Гость