В какой природной зоне обитает черепаха?: В зоне тундр;В зоне лесов; В зоне степей; В зоне пустынь . Подскажите пожалуйста!:)
Биология
В какой природной зоне обитает черепаха?: В зоне тундр;В зоне лесов; В зоне степей; В зоне пустынь . Подскажите пожалуйста!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в зоне пустынь есть черепахиииии
Гость:
Черепахи обитают в жарких пустынях, тропических лесах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ремонт автомобиля обошёлся в 1498р.,причём плата за работу составила 7% от суммы, затраченой на детали.Определите стоимость деталей и работы.
Русский язык
Впишите из текста словосочетания прилагательных с существительными. разберите выделенные слова по составу. У всех животных есть любимое блюдо....
Физика
Снаряд массой 20 кг, летевший со скоростью, направленной под углом 300 к горизонту, попадает в платформу с песком массой 104 кг и застревает в песк...
Математика
Ледокол 3 дняпробивал себе путьво льдах.В первый день он проплыл2/5 всего пути,во второй день-5/8 оставшегося пути,а в третий день-оставшиеся90км.К...