Впишите из текста словосочетания прилагательных с существительными. разберите выделенные слова по составу. У всех животных есть любимое блюдо. ЗЕМЛЯНОЙ червяк (ест) землю. ХИЩНОЕ растение росянка ловит и поедает насекомых....
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Впишите из текста словосочетания прилагательных с существительными. разберите выделенные слова по составу. У всех животных есть любимое блюдо. ЗЕМЛЯНОЙ червяк (ест) землю. ХИЩНОЕ растение росянка ловит и поедает насекомых. Громадный кит ест маленьких животных - планктон. Выпишите из текста словосочетание могучий дуб в разных падежных формах. Определите падеж прилагательных и выделите в них окончания. На опушке леса стоит могучий дуб. У могучего дуба развесистая крона. К могучему дубу весной слетаются птицы. Издалека видят люди могучий дуб. Под могучим дубом приятно отдохнуть в летний зной. Осенью на могучем дубе созревают жёлуди.
Ответ(ы) на вопрос:
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Первое задание Любимое блюдо, земляной червяк, хищное растение, громадный кит, маленьких животных. Земляной-земл-корень, ян-суффикс, ой-окончание, землян-основа Хищное-хищ-корень, н-суффикс, ое-окончание, хищн-основа Второе задание Могучий дуб-именительный падеж, ий-окончание У могучего дуба-родительный падеж, его-окончание К могучему дубу-дательный падеж, ему-окончание Могучий дуб-винительный падеж, ий-окончание Под могучим дубом-творительный падеж, им-окончание На могучем дубе-предложный падеж, ем-окончание.
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