Впишите из текста словосочетания прилагательных с существительными. разберите выделенные слова по составу. У всех животных есть любимое блюдо. ЗЕМЛЯНОЙ червяк (ест) землю. ХИЩНОЕ растение росянка ловит и поедает насекомых....

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Впишите из текста словосочетания прилагательных с существительными. разберите выделенные слова по составу. У всех животных есть любимое блюдо. ЗЕМЛЯНОЙ червяк (ест) землю. ХИЩНОЕ растение росянка ловит и поедает насекомых. Громадный кит ест маленьких животных - планктон. Выпишите из текста словосочетание могучий дуб в разных падежных формах. Определите падеж прилагательных и выделите в них окончания. На опушке леса стоит могучий дуб. У могучего дуба развесистая крона. К могучему дубу весной слетаются птицы. Издалека видят люди могучий дуб. Под могучим дубом приятно отдохнуть в летний зной. Осенью на могучем дубе созревают жёлуди.

Автор: Гость