Ремонт автомобиля обошёлся в 1498р.,причём плата за работу составила 7% от суммы, затраченой на детали.Определите стоимость деталей и работы.

Математика

Ремонт автомобиля обошёлся в 1498р.,причём плата за работу составила 7% от суммы, затраченой на детали.Определите стоимость деталей и работы.

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