Ремонт автомобиля обошёлся в 1498р.,причём плата за работу составила 7% от суммы, затраченой на детали.Определите стоимость деталей и работы.
Математика
Ремонт автомобиля обошёлся в 1498р.,причём плата за работу составила 7% от суммы, затраченой на детали.Определите стоимость деталей и работы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1498 х 7 % : 100 % = 104,86 плата за работу 2) 1498 - 104,86 = 1393,14 руб. стоимость деталей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Впишите из текста словосочетания прилагательных с существительными. разберите выделенные слова по составу. У всех животных есть любимое блюдо....
Физика
Снаряд массой 20 кг, летевший со скоростью, направленной под углом 300 к горизонту, попадает в платформу с песком массой 104 кг и застревает в песк...
Математика
Ледокол 3 дняпробивал себе путьво льдах.В первый день он проплыл2/5 всего пути,во второй день-5/8 оставшегося пути,а в третий день-оставшиеся90км.К...
Химия
К 60 г 20% - ного раствора соды добавили 20 г воды. Какой стала массовая доля соды в полученном растворе