Цена нового автомобиля 360000р. при нормальных условиях эксплутации его продажная стоимость с каждым годом уменьшается на 8% от парвоночальной цены. Через сколько лет продажная стоимость автомобиля станет меньше 150000р.? Чему...
Алгебра
Цена нового автомобиля 360000р. при нормальных условиях эксплутации его продажная стоимость с каждым годом уменьшается на 8% от парвоночальной цены. Через сколько лет продажная стоимость автомобиля станет меньше 150000р.? Чему будет равна эта стоимость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360000(1-0,08n)<150000, 12*(1-0,08n)<5, 1-0,08n<5/12, -0,08n<-7/12, 0,08n>7/12, n>175/24, n>7 7/24, через 8 лет; 360000(1-0,08*8)=129600 (р.)
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