Цена нового автомобиля 360000р. при нормальных условиях эксплутации его продажная стоимость с каждым годом уменьшается на 8% от парвоночальной цены. Через сколько лет продажная стоимость автомобиля станет меньше 150000р.? Чему...

Алгебра

Цена нового автомобиля 360000р. при нормальных условиях эксплутации его продажная стоимость с каждым годом уменьшается на 8% от парвоночальной цены. Через сколько лет продажная стоимость автомобиля станет меньше 150000р.? Чему будет равна эта стоимость?

Автор: Гость