№1 Составьте уравнение следующих превращений: Fe-- больше Fe3O4-- больше Fe-- больше FeSO3-- больше Fe(OH)200 больше Fe(OH)3 Укажите тип хим.реакции 3. №2 Укажите реактив, используя который можно распознать растворы хлоридов ма...

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3Fe+2O2=Fe3O4 3Fe3O4+8Al=4Al2O3+9Fe Fe+H2SO3(разб)=FeSO3+H2 FeSO3+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO3 4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3 Тип химической реакции 3 - замещение.ю Эти растворы можно распознать с помощью реактива NaOH. При взаимодействии с MgCl2 образуется нерастворимый осадок, при взаимодействии с Fe(OH)2 и Fe(OH)3 образуются белый и ржавый осадки соответсятвенно. Уравнения реакции (молекулярные затем ионные) 1. MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl Mg+2Cl+2Na+2OH=Mg(OH)2+2Na+2Cl Mg+2OH=mg(oh)2 2. FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl Fe+2Cl+2Na+2OH=Fe(OH)2+2Na+2Cl Fe+2OH=Fe(OH)2. Ну с хлоридом железа 3 писать не буду, т.к. почти то же самое, что предыдущее, только перед NaOH и NaCl ставишь тройку