школьники собрали 3200кг макулатуры. в 1 день они собрали 35%, во 2 день 30% всей макулатуры. Сколькоькг макулатуры собрали в 3 день?
Математика
школьники собрали 3200кг макулатуры. в 1 день они собрали 35%, во 2 день 30% всей макулатуры. Сколькоькг макулатуры собрали в 3 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3200 х 35 : 100 =1120 кг в 1 день 2) 3200 х 30 : 100 = 960 кг во 2 день 3) 3200 - 1120 - 960 =1120 кг в 3 день
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