школьники собрали 3200кг макулатуры. в 1 день они собрали 35%, во 2 день 30% всей макулатуры. Сколькоькг макулатуры собрали в 3 день?

Математика

школьники собрали 3200кг макулатуры. в 1 день они собрали 35%, во 2 день 30% всей макулатуры. Сколькоькг макулатуры собрали в 3 день?

Автор: Гость