В прямоугольнике ширина на 6 см меньше длины, а длина в 1,4 раза больше ширины. Какова длина прямоугольника? Решить составив систему уравнений
Математика
В прямоугольнике ширина на 6 см меньше длины, а длина в 1,4 раза больше ширины. Какова длина прямоугольника? Решить составив систему уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина х см. Ширина у см. Ширина на 6 см меньше длины, т.е у=х-6 - одно уравнение С другой стороны, длина в 1,4 раза больше ширины, т.е. х=1,4у - второе уравнение. Решаем систему у=х-6 х=1,4у Подставляем в первое уравнение вместо х второе уравнение: у=1,4у-6 х=1,4у -0,4у=-6 х=1,4у у=15 (Подставляем число 15 вместо у во второе уравнение) х=1,4*15 у=15 (см) - ширина х=21 (см) - длина Ответ: 21 см длина прямоугольника.
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