1)Что могут обозначать приложения?Приведи примеры! 2)Вспомни условия постановки дефисы между одиночными приложением и определяемым существительным.Приведи примеры!  

Гость: Гость:

1) Определяя предмет, приложения могут обозначать его качества, свойства (старушка-мать), видовой признак (птица зяблик, гриб боровик, лётчик-космонавт), указывать на национальность (студенты-сирийцы), род деятельности (соседка-педагог). К приложениям относятся имена, фамилии, клички, а также географические названия, названия газет, журнало, предприятий, художественных произведений, выступающие в роли определения. 2) Если одиночное приложение и определяемое существительное являются именами нарицательными, то между ними ставится дефис, например Что, ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица, - ведь ты б была у нас царь-птица. Дефис ставится и тогда, когда нарицательное существительное стоит после имени собственногои тесно сливается с ним по смыслу. Например: Туристы катались по Москве-реке на теплоходе.