Формула метилциклопентанА
Химия
Формула метилциклопентанА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нарисуй пятиугольник, а от одной из вершин заместитель CH3(на каждой вершине CH2,но там, где будет заместитель, один водород заберется) ну, а так, вроде бы C6H12
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